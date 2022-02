Da Redação

Comércio de Arapongas irá funcionar na segunda de Carnaval

Segundo informado pela Prefeitura de Arapongas, por intermédio da Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (ACIA), o comércio de Arapongas pode trabalhar normalmente na segunda-feira de Carnaval (28).

É o que garante a Convenção Coletiva da Categoria, elaborada pelo Sindicato Patronal (Sincoval) e Sindicato dos Empregados (Sindecolon).

Terça-Feira de Carnaval (01) é feriado em Arapongas. Por isso, as lojas devem ficar fechadas. Tudo reabre na Quarta-Feira de Cinzas (02/03), às 08h.

O QUE MUDOU:

Antes, o comércio fechava na Segunda-Feira de Carnaval e só voltava a funcionar às 12h da Quarta-Feira de Cinzas.

Isso porque a folga neste um dia e meio era trocada pelo expediente no último domingo antes do Natal. E os funcionários não recebiam nenhum tipo de hora-extra. Agora não. Desta forma, pelo trabalho no último domingo antes do Natal (19/12/21), a Convenção Coletiva determinou que os funcionários recebessem horas-extras de 100%. E ainda garantiu folga para cada colaborador na Segunda-Feira da semana do seu aniversário.

Importante destacar que todas essas alterações foram definidas pelos sindicatos Sincoval e Sindecolon