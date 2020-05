Comércio de Arapongas funciona em horário especial no sábado

O horário de funcionamento do comércio de Arapongas será modificado em virtude do Dia das Mães, comemorado no próximo domingo. Segundo a Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia), as lojas irão atender neste sábado (09) até às 18 horas, para as compras relacionadas à data.

Diferentemente dos anos anteriores, devido às recomendações dos órgãos de saúde para enfrentamento do coronavírus, não haverá expediente noturno na quinta-feira ( 07) e sexta-feira (08) que antecedem o dia das Mães.