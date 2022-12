Comércio de Arapongas divulga horário especial de fim de ano

Da Redação

A partir desta segunda (5), o comércio de Arapongas passa a trabalhar em horário especial por conta do final de ano

A partir desta segunda (5), o comércio de Arapongas passa a trabalhar em horário especial por conta do final de ano. Conforme Convenção Coletiva de Trabalho disponibilizada no site do Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e Região (www.sincoval.com.br), as lojas funcionam de segunda a sexta-feira, até as 22 horas.

Até o Natal, quando houver jogos do Brasil na Copa do Mundo, o comércio fecha uma hora antes da partida e retorna uma hora após o fim do jogo.

O aditivo para a Copa do Mundo, assinado pelos sindicatos patronal e dos empregados, estabelece ainda que nos sábados 10 e 17 de dezembro o expediente pode ser prorrogado até as 20h. Por enquanto, não há indicativos de que as lojas trabalhem no dia 18 de dezembro, um domingo.

CHEGADA DO PAPAI NOEL

O Papai Noel chega a Arapongas neste domingo (4) num evento coordenado pela Prefeitura de Arapongas e que conta com apoio da Acia. A carreata do Bom Velhinho sobe a Avenida Arapongas às 20 horas, saindo da Rotatória do Cemitério, e vai até o Espaço Cultural Milene, onde Papai Noel recepciona as crianças.

