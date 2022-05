Comércio de Arapongas cresce 14% no Dia das Mães

Da Redação

As vendas no comércio de Arapongas cresceram 14% neste Dia das Mães. É o que aponta relatório do SCPC, divulgado pela Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia) na tarde desta segunda-feira (09).

De 02 a 09 de maio, as empresas locais fizeram 2.471 consultas ao SCPC – no período similar de 2021 (1º a 08 de maio), foram 2.166.

São números realmente empolgantes, afinal, o Dia das Mães pode ser um bom indicador para o comportamento do comércio em 2022.

“Foi um resultado incrível. Esses 14% de crescimento nos deixam muito confiantes para o Dia dos Namorados e para a MegaFeira Queima de Estoque”, diz o presidente da Acia, Anderson Molina.

Mega Feira

Realizada de 15 a 19 de junho, a MegaFeira Queima de Estoque deve gerar mais de R$ 7 milhões em vendas diretas. De bijuterias a piscinas, móveis, confecções e eletrodomésticos. Praticamente todos os setores do varejo estarão no Pavilhão de Exposições Expoara.

“A maior feira de varejo do Paraná está de volta”, comemora Anderson Molina.