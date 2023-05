Comércio de Arapongas atende em horário especial nesta sexta e sábado

Da Redação

O comércio de Arapongas vai atender em horário diferenciado

De olho na venda de presentes para o Dia das Mães, o comércio de Arapongas vai atender em horário diferenciado nesta sexta-feira, 12, e no sábado dia 13, de acordo com a Associação Empresarial e Comercial de Arapongas (Acia).

Segundo a entidade, na sexta-feira, as lojas estarão abertas até as 21h e no sábado, o comércio está aberto até as 18h.

Apucarana

Para atender a demanda, o comércio de Apucarana também funcionará em horário estendido. Na sexta-feira o comércio atenderá em horário especial até às 22 horas. E no sábado, até às 18 horas.

O Dia das Mães promete movimentar o comércio de Apucarana. A expectativa do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) é de uma alta de até 10% nas vendas em comparação com o ano passado, nesta que é a segunda melhor data no calendário varejista perdendo apenas para o Natal.

