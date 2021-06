Comerciário morre vítima da Covid-19 em Arapongas

Continua após publicidade

Morreu nesta quarta-feira (2) o funcionário da Valdar Móveis de Arapongas, Paulino Saito, aos 53 anos.

Conforme amigos próximos, ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Honpar, infectado com a Covid-19, e faleceu nesta manhã.

Morador da cidade de Arapongas, Paulino, também conhecido como ‘Japa’, deixa esposa e dois filhos.

O local e horário do sepultamento ainda não foram informados pela família.

Amigos e familiares lamentaram a morte do comerciário nas redes sociais:

"Com muita tristeza,uma dor imensa ,estou aqui para dizer que meu marido, Paulino faleceu hj pela manhã, Deus tenha misericórdia!", disse a esposa.

"Estou escrevendo com meu coração dilaserado, hoje recebi a notícia que você estava na UTI com covid,te mandei msg no whats, para aguentar firme que Deus iria te abençoar, minutos depois a notícia que vc foi morar com nosso Deus, as lágrima caem sem parar, pq perdi um grande amigo, tanto tempo trabalhamos juntos, depois se separamos do trabalho e continuamos com a mesma amizade, eu passava na loja que estava quase todo dia para te dar um oi, grande amigo, grande aprendizado, grandes conselhos e grande história de vida, que Deus te receba de braços abertos, meu coração está tão triste , só ficam lembranças, que vou guardar sempre no meu coração, vai com Deus meu amigo, te amo tanto...."

"Que notíciaia triste que recebemos hoje...

Paulino Saito ...

O meu amigo querido...

Vc vai fazer muita falta aqui...

Mais Deus ti quis mais perto Dele...

Tenho certeza de que vc está bem melhor que nós...

Descanse em paz...

Obg por ter feito parte da minha vida..."