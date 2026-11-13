Comerciante condenado por estupro de menina de 11 anos é preso em Arapongas

A Delegacia da Mulher de Arapongas prendeu nesta sexta-feira (13) um comerciante condenado a oito anos de prisão pelo estupro de uma menina de 11 anos. Segundo a delegada Camilla Costa Baptista, a equipe cumpriu a ordem de prisão após a condenação definitiva. O crime ocorreu no mercadinho do homem, perto da casa da vítima.

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O estupro ocorreu quando a vítima foi ao comércio sozinha para fazer compras. "Ela teria ido desacompanhada dos pais, já que era um estabelecimento próximo à residência dela", explicou a delegada.

Segundo o inquérito policial, o homem se aproveitou da situação em que a criança se encontrava no comércio e tocou a menina de forma indevida. "Além disso, segundo o relato da vítima, ele teria tentado beijá-la e conduzi-la ali até uma parte mais restrita do estabelecimento, mas ela conseguiu se desvencilhar e contou aos pais o que estava acontecendo".

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As autoridades confirmaram que o abusador usou da proximidade com a família para cometer o crime, já que a menina frequentava o espaço rotineiramente. Questionada sobre a possibilidade de outras tentativas anteriores de abuso, a delegada esclareceu que a criança não relatou outros episódios.

"Não teria tentado. Foi a primeira vez que isso teria acontecido. Inclusive, era uma pessoa que tinha uma certa intimidade com a vítima. Ela já teria ido ao local várias vezes por ser um estabelecimento muito próximo à casa dela. Teria chegado, inclusive, chamando-o de tio. Enfim, havia uma relação de confiança ali entre eles", concluiu a delegada responsável pela prisão.