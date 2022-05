Comemoração: 15º BPM entrega medalhas em Arapongas

Da Redação

Nesta sexta-feira (06), durante a solenidade em comemoração ao 37º aniversário do 15º Batalhão da Polícia Militar, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, foi um dos homenageados e recebeu uma medalha de mérito aos serviços prestados.

Outras autoridades, como o deputado estadual Tiago Amaral, o deputado federal Pedro Lupion, demais policiais militares, representantes da sociedade civil, empresas e entidades também foram agraciadas. “A nossa região tem um grande diferencial. Podemos não ter o maior efetivo de policiais militares, mas temos a maior qualidade de profissionais que atendem a nossa região. Quero parabenizar todos os PM’s que fazem um trabalho de excelência, protegendo as famílias paranaenses. Estamos à disposição para colaborar. A Amepar visa contribuir e unir esforços para uma segurança pública de qualidade”, pontou Onofre.



A solenidade contou com a presença do comandante do 15º BPM, tenente-coronel Humberto Cavalcante, secretário de Segurança Pública e Trânsito de Arapongas (Sestran), Paulo Argati, do deputado federal, Filipe Barros, prefeito de Rolândia, Ailton Maistro, demais autoridades e comunidade em geral.

