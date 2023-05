Começa a construção do Condomínio do Idoso de Arapongas

Da Redação

Equipes finalizam a instalação de canteiro de obras

A Prefeitura Municipal de Arapongas anunciou nesta semana o início das obras de construção do Condomínio do Idoso – empreendimento habitacional inserido no Programa Viver Mais Paraná. No espaço destinado ao empreendimento (no Bairro Cidade Jardim), as equipes finalizam a instalação de canteiro de obras, além de outras etapas em andamento, como limpeza do terreno e terraplanagem. Ainda conforme a Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano (Seodur), as próximas etapas consistem na execução de infraestrutura e fundação em alvenaria.

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, que cumpre agenda nesta semana em Curitiba, celebrou o pontapé inicial dos serviços. “É algo que vínhamos esperando com grande expectativa e que agora, de fato, já é realidade. Um projeto espetacular do governo do Paraná, que traz dignidade aos nossos idosos e que vai ao encontro das reais necessidades desta parcela da população, que merece todo o nosso respeito e cuidado”, declarou. O anteprojeto do Condomínio do Idoso já havia sido assinado pelo prefeito em 2021.

O PROJETO

Em Arapongas, serão construídas 40 moradias destinadas a pessoas com 60 anos ou mais. Além das 40 moradias geminadas e totalmente adaptadas para as necessidades dos futuros moradores, o empreendimento contará também com um Centro de Convivência (CCI), área de lazer, estacionamento próprio, guarita para segurança e demais espaços. O investimento é de R$ 6 milhões – oriundos do Governo do Paraná. O Condomínio do Idoso conta com imóveis construídos em formato de condomínio horizontal fechado, com completa infraestrutura de lazer, praça de convivência, biblioteca, sala de informática, academia ao ar livre, horta comunitária, salão de festas e quiosques de jogos.

A engenharia e a arquitetura do condomínio também levam em conta aspectos de sustentabilidade ambiental, como sistemas de captação de energia solar, captação de águas das chuvas e poços artesianos. Além do critério de idade (acima dos 60 anos), os pretendentes devem possuir renda comprovada de um a seis salários mínimos, que pode ser somada no caso dos casais. Além dos critérios de classificação de idade e renda, haverá prioridade de atendimento para idosos residentes em áreas de risco ou locais impróprios, com menor renda ou que pagam aluguel oneroso.

MAIS OBRAS

Atentos ao bem-estar da terceira idade, a Prefeitura de Arapongas tem desenvolvido demais obras neste sentido. Entre elas, a construção de mais dois Centros de Convivência do Idoso (CCIs). São eles: CCI no Jardim Brasil (com investimento de R$ 528.000,00) e o CCI do Conjunto San Raphael II (investimento de R$ 528.684,47).

Outra iniciativa positiva foi a reinauguração das atividades da piscina do Centro de Convivência do Idoso (CCI) Tia Su, da região do Jardim Petrópolis. O local passou por readequações - reforma da área da piscina e banheiros.

