Comdema encerra atividades de 2020 e se organiza para o ano que vem - TNOnline

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Arapongas (Comdema), realizou nesta terça-feira, 01, o encerramento das atividades anuais. Com a presença de membros da diretoria, entre eles, o secretário Jean Rodrigues, vice-presidente Vick Vergara e do presidente, Carlos Pereira, foi apresentado uma prestação de contas dos recursos oriundos do Fundo do Meio Ambiente, e de como eles foram aplicados.

O relatório apontou aplicações em projetos de combate em erosões, Plano Municipal de Arborização, recuperação de nascentes – através do projeto Água Limpa, construção do canil municipal, e demais serviços.

Conforme a vice-presidente do Comdema, Vick Vegara, a oportunidade tratou também da elaboração de ações para 2021. “ Encerramos um ciclo, e já estamos nos programando para o ano que vem. Dando continuidade em parte das ações desse ano, bem como, estruturando novos projetos que vão de encontro com as necessidades da área ambiental do município. Mesmo com um ano atípico, por conta da pandemia da Covid-19, nos readaptamos nesse atual cenário, e seguimos o trabalho com todas as precauções. Tivemos um ano positivo”, considerou.

Ainda sobre as projeções para 2021, o Comdema prevê projetos voltados para a reforma de parques, criação de novos espaços para educação ambiental, todos através do empenho e compromisso da atual administração. Participou também do encontro o diretor da Secretaria do Meio Ambiente, Jacídio Silva.