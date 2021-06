Comandante da PM de Arapongas é promovido Tenente Coronel

Continua após publicidade

O comandante da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (PM) de Arapongas Humberto Cavalcante foi promovido recentemente a patente de Tenente Coronel. O decreto do governo do Estado do Paraná com a promoção do militar foi assinado nesta terça-feira (08).

Cavalcante vive em Arapongas desde 1979. Em 1989, ingressou como soldado na Polícia Militar do Estado Paraná. Ele assumiu o comando da 7ª CIA de Arapongas em junho de 2018, como capitão. Em 2019, foi promovido a patente de Major.

Para o recém promovido Tenente Coronel, a carreira militar é diferenciada pois ela prestigia a luta de cada militar e a progressão na carreira se dá por mérito. “Eu tive oportunidades na instituição para fazer os concursos e esses concursos me credenciaram para as promoções. Entrei como praça, passei por todas as graduações e, como oficia, também passei por todos os postos. Fui promovido a Tenente Coronel, então é muito gratificante chegar até aqui. É fruto de bastante trabalho, bastante esforço, dos próprios companheiros de trabalho, da família e sobretudo de Deus. Para mim, é uma grande honra fazer parte desta instituição e ter a oportunidade de crescer dentro da carreira militar”, enfatiza Cavalcante.