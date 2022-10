Com reforma do aeroporto, Azul pode ampliar atendimento a Arapongas

Da Redação

Representantes da Azul Linhas Aéreas se reuniram com o prefeito Sérgio Onofre na tarde da última quarta-feira (26). Na pauta, a reforma do Aeroporto Municipal Alberto Bertelli e a possibilidade de a companhia ampliar a oferta de voos para Arapongas. “Foi uma reunião muito produtiva, em que a Prefeitura e representantes do Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (SIMA), das empresas de turismo, do comércio e de outras entidades organizadas puderam mostrar para a Azul o quanto nosso aeroporto vai avançar depois dessa reforma”, afirma o prefeito Sérgio Onofre. Segundo ele, a Azul também demonstrou interesse em ampliar sua presença em Arapongas, de forma a atender melhor a demanda local.

Arapongas e Pato Branco foram os dois municípios a se destacar na retomada do programa Voe Paraná. No início do ano, Pato Branco teve o incremento de cinco rotas operadas pela Aerosul e pela Azul. O município faz conexão com Arapongas, Caçador, Londrina e São Miguel do Oeste com a aeronave Cessna C208, que suporta até 9 passageiros, e a Curitiba com a ATR-72, que tem capacidade para 70 pessoas. Já Arapongas, no pós-pandemia, passou a se destacar com 8 voos por semana, 4 de ida e 4 de volta. O município já tinha voltado a fazer, desde o segundo semestre de 2021, rotas com Pato Branco, Caçador e Curitiba.

Ronaldo da Silva Veras, CEO para Negócios Corporativos da Azul, disse que com as obras de reforma o aeroporto de Arapongas passa a ter capacidade para receber até os voos do ATR. Ele e sua equipe ouviram várias sugestões. Sílvio Luiz Pinetti, diretor executivo do SIMA, sugeriu, por exemplo, que a Azul estude um pacote com tarifas diferenciadas para Arapongas que permita aos empresários se deslocarem até Curitiba e, de lá, a outros destinos, especialmente São Paulo, onde se concentra boa parte dos negócios estratégicos para o polo moveleiro. Os representantes da Azul anotaram todas as sugestões, se comprometendo a submeter a estudos com retorno em breve.

A reforma do Aeroporto Municipal permitirá a extensão e o alargamento da pista de pouso em 8 metros ao longo de toda a sua extensão. Depois de executada a obra, a pista terá 30 metros de largura. A extensão também vai ganhar mais de 200 metros, chegando em a 1.401,04 metros. O investimento é de R$ 8.525.761,03, sendo R$ 3 milhões em recursos próprios e R$ 5.525.761,03 através do governo estadual. Também participaram da reunião o vice-prefeito e secretário de Obras, Jair Milani, o secretário de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda, Nilson Violato, o administrador do Aeroporto de Arapongas, José Antônio Wielewicki, além de outros convidados.

