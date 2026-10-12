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COMEMORAÇÃO

Com público acima das expectativas, ExpoArapongas encerra edição de 79 anos do município

Festa de emancipação reuniu grandes artistas nacionais, arrecadou alimentos e transcorreu sem incidentes

Escrito por Da Redação
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Com público acima das expectativas, ExpoArapongas encerra edição de 79 anos do município
Autor ExpoArapongas terminou na noite deste domingo - Foto: Prefeitura de Arapongas

A edição que celebrou os 79 anos de emancipação de Arapongas encerrou-se neste domingo (11) com público superior às expectativas e a consolidação da ExpoArapongas como um dos principais eventos festivos do interior do Paraná. Durante três dias, o Expoara Centro de Eventos recebeu milhares de pessoas em um clima de paz e segurança, sem registros de incidentes graves por parte das forças policiais, para acompanhar apresentações de artistas de renome nacional, como Ana Castela, Luan Pereira, Marcos & Belutti e Turma do Pagode, além de diversos talentos locais.

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O prefeito Rafael Cita comemorou o resultado positivo da festa, destacando a importância de oferecer lazer, cultura e diversão de forma acessível aos trabalhadores do município. Ele ressaltou que a iniciativa democratiza o acesso a shows de grande porte para cidadãos que, de outra forma, não teriam condições de arcar com os custos. A organização do evento, representada por Edmar Camparoto, reforçou o caráter pacífico da celebração e informou que nos próximos dias será feita a contabilização total dos alimentos arrecadados por meio do ingresso social. Os donativos serão convertidos em cestas básicas e repassados pelo serviço social do município a famílias e entidades assistenciais.

Com a estrutura da festa já em fase de desmontagem nesta segunda-feira (12), feriado nacional, as equipes de planejamento voltam suas atenções para o futuro. A comissão organizadora já iniciou as tratativas para a composição da grade de shows da próxima edição, que promete ser ainda maior para celebrar as oito décadas de história do município no ano que vem.

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ARAPONGAS cidadania Eventos Culturais ExpoArapongas shows no Paraná solidariedade
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