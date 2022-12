Com nova estrutura, Arapongas terá o maior Pronto-Socorro do Paraná

Da Redação

Com as obras avançadas da nova estrutura do Honpar, às margens da PR-444, Arapongas vai passar a contar com o maior pronto-socorro do Paraná. A afirmação foi feita por representantes da equipe médica, durante visita feita pelo prefeito Sérgio Onofre ao canteiro de obras, nesta semana. Serão 140 leitos, fora o que será disponibilizado através das alas específicas para UTI, Radioterapia e Oncologia.

A estrutura conta ainda com Lavanderia, Refeitório e outras seções. Para se ter ideia da dimensão, a estrutura atual do Honpar, localizada na Avenida Gaturamo, tem uma área de 2.300 metros quadrados. A nova terá mais de 30 mil metros quadrados. “Só quem conhece essa estrutura pode ter ideia do que significa o avanço que Arapongas e toda a região vão ter assim que for inaugurado o novo Honpar. Será uma conquista histórica, com reflexos diretos no desenvolvimento do município”, afirma Sérgio Onofre.

O novo Pronto-Socorro terá 5 mil metros quadrados. A lavanderia, outros 1.400 metros quadrados. A UTI, mais 2.000 metros quadrados, e a Oncologia, 6 mil metros quadrados. Sem contar as demais dependências e até uma capela, com projeto que lembra a arquitetura da catedral de Maringá, que já está em fase adiantada de construção no local.

Depois de tudo pronto, serão 780 leitos, sendo 350 leitos de UTI. Pronto-Socorro, UTI e Lavanderia também já estão em fase bem adiantada. As obras da Radioterapia e da Oncologia começam em breve. O prefeito Sérgio Onofre destaca o empenho de toda a equipe do Honpar, ao longo dos últimos anos, para garantir obra de tamanha envergadura. “Sei o quanto eles têm batalhado e, na pessoa do presidente da Honpar, Umberto Tolari, cumprimento toda a equipe”, ressalta Sérgio Onofre.

