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PREVISÃO DO TEMPO

Com máxima de 28°C, Arapongas tem alta probabilidade de chuva neste sábado

Com 98% de chance de precipitação e volume de 2,8 mm, cidade deve registrar fortes rajadas de vento

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Com máxima de 28°C, Arapongas tem alta probabilidade de chuva neste sábado
Autor O quadro meteorológico indica uma probabilidade de ocorrência de chuva de 98% - Foto: Arquivo TNOnline

Arapongas terá um sábado (07) marcado por instabilidade atmosférica, céu encoberto e alta probabilidade de chuva ao longo de todo o período. As temperaturas devem apresentar variação moderada, com mínima prevista de 21°C nas primeiras horas do dia e máxima que alcança os 28°C durante a tarde, mantendo o ambiente abafado e sob constante risco de precipitações.

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O quadro meteorológico indica uma probabilidade de ocorrência de chuva de 98%, com volume pluviométrico acumulado estimado em 2,8 milímetros. Os índices de umidade relativa do ar se manterão elevados, oscilando entre 70% nos períodos mais secos e 99% nos momentos de maior saturação da atmosfera, enquanto os ventos sopram predominantemente da direção oeste com velocidade média de 14 km/h e rajadas que podem atingir a marca de 59 km/h.

Paraná

O avanço de mais uma frente fria pelo Paraná, desta vez de características mais continentais, volta a elevar o risco de ocorrência de tempestades (já na madrugada e se estendendo pela manhã e tarde). A partir do anoitecer, a entrada de uma massa de ar frio e seco em direção ao continente deve favorecer o declínio das temperaturas, com destaque para o resfriamento ao longo da noite e madrugada de domingo.

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