Com foco na Primeira Infância, Arapongas lança Semana do Bebê

O lançamento acontece no próximo dia 2

A Prefeitura Municipal de Arapongas vai lançar no próximo dia 02 (terça-feira) a Semana do Bebê – iniciativa ligada ao projeto “Primeira Infância”, voltado para a proteção e defesa dos direitos da criança - da fase de gestação até os seis anos de idade. Nesta oportunidade, as atividades contarão com o envolvimento da Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Administração e a de Desenvolvimento, Trabalho e Renda. Além do Comitê Municipal Intersetorial da Primeira Infância; grupo especializado composto por representantes da Educação, Assistência Social, Saúde CMDCA e Conselho Tutelar.

Conforme a psicóloga e coordenadora do Comitê, Clarissa Bergonci, parte do cronograma será destinado para as gestantes atendidas no Centro Integrado da Saúde da Mulher (Cisam). Num outro momento, as ações serão desenvolvidas com o público infantil. “Teremos as atividades para o público adulto, com palestras com nutricionistas, psicólogas e fisioterapeuta. E também um dia específico de recreação para as crianças. Será uma programação completa voltada para as políticas públicas de atendimento às gestantes, crianças e também aos profissionais ligados às crianças desta faixa etária (até seis anos) ”, explica. Haverá também a participação da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, abordando o tema: “ Por que investir na Primeira Infância? ”.

No mês passado, o Comitê Municipal Intersetorial da Primeira Infância fez sua primeira ação física. As atividades aconteceram no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Ismênia Antoniolli Grassano, no Vale das Perobas II.

Durante o circuito de ações, os alunos participaram de atividades em saúde bucal, palestra lúdica do Controle de Endemias, avaliações antropométricas – juntamente com o apoio dos alunos do curso Técnico de Enfermagem do Colégio Garcez, musicalização, avaliações do desenvolvimento global infantil (psicomotricidade, aprendizagem, comunicação, hábitos da vida diária) e apresentação do teatro infantil “Pipo e Fifi” – por meio do CREAS. O ato foi marcado também pela assinatura do Termo de Adesão ao programa “Nossa gente Paraná”, das famílias selecionadas pelo CRAS Araucária, entrega da padronização de pinturas lúdicas nas paredes da instituição (artes feitas pela desenhista Sayuri Mina), além da entrega do selo do projeto “Samuzinho” – desenvolvido pela Secretaria de Saúde e Educação, que leva noções de primeiros socorros aos alunos e professores, com presença ativa de profissionais da Samu Arapongas. Em um primeiro momento as atividades integradas acontecerão em três CMEI’s. Depois, a ideia é ampliar para toda a rede infantil.

PROGRAMAÇÃO SEMANA DO BEBÊ

02/05: Cerimônia de Abertura – no Cine Teatro Mauá, às 9h; com a presença de autoridades;

03/05: Palestra com a nutricionista Patrícia Bertoncin – no Centro Integrado da Saúde da Mulher (Cisam), às 8h;

04/05: Palestra com a psicóloga Clarissa Bergonci - no Centro Integrado da Saúde da Mulher (Cisam), às 8h. No mesmo dia será realizado ações na Estação Cultural Milene (Feira da Lua) - com horário à definir.

05/05: Palestra com a fisioterapeuta Érika Hiromi, no Centro Integrado da Saúde da Mulher (Cisam), às 8h.

06/05: Rua de Recreação, na Praça da Saudade (Praça do Cemitério), das 14h às 17h. (Com contação de histórias; Gincanas, resgate de brincadeiras antigas e atividades esportivas - tudo gratuito).

