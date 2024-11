Com classificação encaminhada, Arapongão recebe o Iraty neste sábado

Time do Arapongas venceu o Iraty no jogo da ida

O Arapongas Esporte Clube decide neste sábado (26), a partir das 15h30, no Estádio dos Pássaros, uma vaga na semifinal da terceira divisão do Campeonato Paranaense. No primeiro jogo das quartas de final contra o Iraty, domingo passado, o alviverde goleou o adversário por 3x0 fora de casa e abriu boa vantagem para o jogo da volta. Com o resultado, o Arapongão pode até perder por dois gols de diferença que mesmo assim garante a classificação.

Para a decisão deste sábado, o clube fez uma promoção de ingressos e espera casa cheia para empurrar o time. Caso elimine o Iraty, o Arapongas enfrenta Batel ou REC na semifinal, em jogos valendo o acesso. No jogo de ida, vitória do Batel por 3x0, em Guarapuava. Sem desfalques por lesão ou cartão amarelo/vermelho, o técnico Luiz Fernando mandará a campo força máxima.

O diretor executivo de futebol do Arapongas, Marcos Amaral, está confiante em mais um bom resultado. “Fizemos uma campanha impecável até aqui, sendo o melhor time da primeira fase e construímos um ótimo placar no jogo de ida em Irati. Vamos manter o foco para conquistarmos mais uma grande vitória e comemorar junto com a nossa torcida a classificação às semifinais”, projeta Amaral.

