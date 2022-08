Com Censo em andamento, Arapongas tem metade de recenseadores atuando

Da Redação

Conforme a agente, existe uma defasagem no setor, mas não atinge apenas Arapongas

Com o Censo 2022 em andamento, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de Arapongas, tem metade dos recenseadores necessários para a realização do trabalho. De acordo com Renata Manhani, agente censitária municipal do IBGE, no primeiro treinamento foram selecionadas 58 pessoas, sendo que a cidade precisa de pelo menos 110 recenseadores. "Algumas pessoas não puderam ser contratadas e outras desistiram do cargo", explica.

Para o 2º treinamento, que começa na próxima segunda-feira (22), Renata diz que o IBGE de Arapongas espera contratar pelo menos mais 60 recenseadores. "Foi realizado um Processo Seletivo Simplificado (PSS) emergencial e o resultado deste edital 14, no qual saiu o resultado está previsto para sair nesta terça (16), no site do IBGE, esperamos que as vagas sejam ocupadas", explica.

Conforme a agente, existe uma defasagem no setor, mas não atinge apenas Arapongas. "A falta de mão-de-obra é em todo o país. Arapongas precisa de pelo menos 110 recenseadores para realizar o trabalho, por essa razão, abrimos esse processo de recrutamento emergencial, para a contratação de mais pessoas para atuar na área", acrescenta.

