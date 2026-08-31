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Com carinha de poucos amigos, araçari-poca é resgatado em Arapongas

O araçari-poca foi então levado para a base da corporação, onde passou a noite acomodado em um espaço apropriado e seguro

Escrito por Da Redação
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Com carinha de poucos amigos, araçari-poca é resgatado em Arapongas
Autor Foto: Divulgação GM Arapongas

Uma ave silvestre da espécie araçari-poca (Selenidera maculirostris) foi resgatada na tarde deste domingo (30) no bairro Casa Grande, em Arapongas. A captura aconteceu na Rua Cardeal de Fronte Roxa, por volta das 14h, após a corporação ser acionada por um chamado que indicava que o animal estava ferido.

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Ao chegarem no endereço, os agentes confirmaram que o pássaro apresentava uma possível lesão e realizaram o recolhimento seguro. Imediatamente após o resgate, a equipe ofereceu água e alimentação para garantir a estabilização e o conforto do bicho.

O araçari-poca foi então levado para a base da corporação, onde passou a noite acomodado em um espaço apropriado e seguro. O transporte da ave até a clínica veterinária do município será realizado pela equipe ambiental ao longo do dia desta segunda-feira (31). Após passar por uma avaliação de saúde completa e receber os devidos cuidados médicos, os especialistas definirão a destinação adequada para o animal, visando sua recuperação e preservação.

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animais silvestres araçari-poca conservação animal cuidado veterinário Meio Ambiente resgate de aves
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