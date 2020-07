Com apoio da Prefeitura, Grupo Miss Arapongas faz arrecadação de alimentos

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Em meio à pandemia do coronavírus (Covid-19), diversas ações de solidariedade para ajudar aqueles que mais necessitam estão sendo realizadas em Arapongas.

Nesta linha, o grupo Miss Arapongas, sob a coordenação da Agência Emy Models – com a participação ativa da miss Arapongas (2017 e 2019), Isabela Stella, realiza a Campanha de Arrecadação de Alimentos, não perecíveis, que serão distribuídos às famílias.

“Esse é o momento de nos unirmos para levar ajuda às pessoas que têm passado por dificuldade neste período. Com isso, pedimos que quem puder doe alimentos”, afirma Stella.

Com a apoio da Prefeitura de Arapongas, caixas coletoras da campanha estão instaladas no Paço Municipal – na recepção. As doações podem ser feitas até o dia 30 de junho. A Prefeitura está situada na Rua das Garças, 750 – Centro. Horário: das 9h às 11h/ das 13h às 17h – de segunda a sexta-feira.

No ato da doação, é indispensável o uso de máscaras.