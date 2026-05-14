Colisão tripla deixa quatro feridos em Arapongas; crianças estão entre as vítimas
Acidente envolveu dois carros e uma moto no cruzamento da Avenida Capitão Coqueiro com a Avenida Cigarra Castanho e mobilizou Bombeiros e Samu
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Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas duas crianças de 4 e 11 anos, em acidente envolvendo dois carros e uma moto no cruzamento da Avenida Capitão Castanho com a Avenida Cigarra Coqueiro, em Arapongas (PR), na tarde desta quinta-feira (14).
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Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a batida ocorreu quando um dos veículos cruzou a preferencial, atingindo o carro que seguia pela avenida principal e a motocicleta. Após o primeiro impacto, a motorista de um dos carros perdeu o controle da direção, bateu em outro veículo e só parou ao atingir o muro de uma residência.
O resgate mobilizou a Polícia Militar (PM), o Corpo de Bombeiros e viaturas básicas e de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A condutora do carro, que sofreu fratura na perna esquerda, além de traumas na face e no tórax, precisou ser retirada com técnicas de imobilização para evitar o agravamento das lesões.
No veículo também estavam duas crianças. Uma delas, de aproximadamente quatro anos, sofreu trauma cranioencefálico e dores cervicais, sendo encaminhada ao Hospital Santa Casa. A outra, de 11 anos, sofreu fratura no braço esquerdo e foi levada ao Hospital Norte do Paraná (Honpar).
O motociclista envolvido teve trauma de face e também foi encaminhado ao Honpar. O motorista do outro veículo envolvido saiu ileso. As causas do acidente devem ser apuradas.