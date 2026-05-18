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ACIDENTE

Colisão traseira deixa três feridos na PR-444 em Arapongas

Acidente envolveu um Voyage e uma caminhonete Kia Bongo na manhã desta segunda-feira (18)

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 12:37:18 Editado em 18.05.2026, 12:37:09
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Colisão traseira deixa três feridos na PR-444 em Arapongas
Autor Foto: Divulgação PRE

Três pessoas ficaram feridas após uma colisão traseira registrada na manhã desta segunda-feira (18) na PR-444, em Arapongas.

- LEIA MAIS: Gaeco prende membros de quadrilha de 'piratas do asfalto' que assaltou ônibus em Arapongas

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O acidente aconteceu por volta das 7h20, na altura do quilômetro 16 da rodovia, no trecho entre Arapongas e Ribeirão dos Dourados.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a batida envolveu um VW Voyage e uma caminhonete Kia Bongo, que seguiam no mesmo sentido da pista.

Os três feridos eram passageiros do Voyage. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital Norte Paranaense (Honpar), em Arapongas. Os nomes e o estado de saúde das vítimas não foram divulgados.

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O motorista do Voyage, de 36 anos, não possuía habilitação e não sofreu ferimentos. Segundo a polícia, ele foi autuado por infrações de trânsito. O teste do bafômetro apontou resultado negativo para ingestão de álcool.

Já o condutor da Kia Bongo, de 56 anos, também realizou o teste do etilômetro, que não indicou consumo de bebida alcoólica.

Conforme a Polícia Rodoviária, no momento do acidente a pista estava molhada por causa da chuva, havia neblina no trecho e o local possui declive e curva aberta, fatores que podem ter contribuído para o acidente.

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Colisão traseira deixa três feridos na PR-444 em Arapongas
AutorFoto: Lis Kato


Colisão traseira deixa três feridos na PR-444 em Arapongas
AutorFoto: Lis Kato


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