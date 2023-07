Colisão frontal em Arapongas deixa motociclista ferido

Um motociclista ficou ferido após acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (13) na Rua Rouxinol, em Arapongas. Ele bateu e frente em um carro conduzido por motorista com a CNH irregular.

A vítima foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento médico no Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Segundo informações recebidas no local, a motocicleta envolvida no acidente é uma Honda/CG 125, que trafegava pela Rua Rouxinol em direção ao Jardim Bandeirantes. O automóvel envolvido é um Ford/Fiesta, que seguia pela mesma rua, porém no sentido bairro-centro.



Durante a verificação dos dados dos envolvidos no acidente, constatou-se que o condutor do automóvel estava sem permissão para dirigir e terá que reiniciar o processo de habilitação. Por essa razão, ele foi encaminhado à delegacia para a lavratura de termo circunstanciado, conforme estabelecido pelo artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

No local do acidente, o veículo Ford/Fiesta foi liberado para o condutor habilitado, após a conclusão dos procedimentos legais e a conclusão das considerações preliminares.

A Polícia Militar está realizando os levantamentos necessários para esclarecer as circunstâncias do acidente. A Rua Rouxinol foi parcialmente interditada durante os trabalhos de socorro e perícia, causando congestionamento no trânsito local.

