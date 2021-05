Colisão envolve três veículos na BR perto da Havan

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

No final da noite deste domingo (9), uma colisão envolvendo três veículos foi registrada no semáforo da BR-369, próximo à loja Havan, em Arapongas.

Conforme informações da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as vítimas dos dois carros e da motocicleta foram encaminhadas para o Hospital do Norte Paranaense (Honpar).

A equipe da Viapar também esteve no local para prestar atendimento aos envolvidos no acidente registrado neste domingo (9).