Colisão entre veículos provoca capotamento em Arapongas

Uma colisão entre dois veículos, um Fiesta e um Audi, foi registrada, no início da noite deste sábado (16), na avenida Siriema em Arapongas.

Segundo informações de testemunhas, o Fiesta trafegava na avenida sentido centro, quando o condutor do Audi que trafegava na rua Quetzal teria cruzado a avenida provocando o acidente. Quando o Fiesta capotou o motorista do Audi teria fugido do local.

O condutor do Fiesta um idoso de 82 anos, não se feriu, porém, foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ao pronto atendimento 24 horas, pois os sinais vitais estavam alterados.

