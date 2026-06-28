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Colisão entre moto e patinete elétrico deixa duas pessoas feridas

Acidente aconteceu na zona rural de Arapongas e as vítimas precisaram ser socorridas pelo Samu e levadas a Santa Casa de Arapongas

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.06.2026, 11:20:52 Editado em 28.06.2026, 11:20:35
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Colisão entre moto e patinete elétrico deixa duas pessoas feridas
Autor Foto: TNOnline

Uma colisão inusitada envolvendo uma motocicleta e um patinete elétrico deixou duas pessoas feridas na manhã deste sábado (27), em Arapongas. O acidente aconteceu na região da Estrada da Aliança, na zona rural do município.

- LEIA MAIS: Mãe perde R$ 750 após golpista se passar pela filha na internet em Arapongas

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De acordo com o relatório da Polícia Militar, a batida causou danos materiais consideráveis nos dois veículos e machucou ambos os condutores. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram os primeiros socorros no local do acidente e, em seguida, encaminharam as vítimas para a Santa Casa de Arapongas para avaliação médica.

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