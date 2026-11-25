Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (25); condutor da moto sofreu apenas escoriações e foi encaminhado à Santa Casa pelo Samu

Um motociclista de 20 anos ficou ferido na manhã desta quarta-feira (25) após sofrer um desmaio, avançar a sinalização de preferencial e colidir contra um caminhão em Arapongas. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Macucos e Águias e mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar (PM).

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De acordo com relatos colhidos no local, o jovem trafegava pela Rua Macucos quando passou mal. Em conversa com os socorristas do Samu, o próprio condutor informou que teve um apagão enquanto pilotava a motocicleta, o que acabou fazendo com que ele não respeitasse a placa de preferencial no cruzamento.

O caminhão seguia pela Rua Águias e era conduzido por um morador de Londrina, que estava no município realizando entregas. O motorista relatou que, ao perceber a motocicleta avançando a via, ainda tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão. A batida ocorreu na lateral esquerda da cabine do veículo de carga.

Apesar do impacto, o motociclista não sofreu ferimentos graves, apresentando apenas escoriações. Ele recebeu os primeiros atendimentos da equipe do Samu e foi encaminhado à Santa Casa de Arapongas para avaliação médica. O condutor do caminhão não se feriu e não precisou de atendimento. A Polícia Militar também compareceu ao endereço para apurar as circunstâncias do acidente e confeccionar o boletim de ocorrência.