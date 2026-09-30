Colisão entre duas motos deixa homem gravemente ferido em Arapongas; veja vídeo

Acidente aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (30), no cruzamento das ruas Íbis e Uirapuru





Uma colisão envolvendo duas motocicletas deixou um homem, de 29 anos, gravemente ferido no início da tarde desta quarta-feira (30), em Arapongas. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Íbis e Uirapuru.

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Equipes da Guarda Municipal realizavam patrulhamento nas proximidades quando se depararam com o acidente. Ao chegarem ao local, encontraram duas pessoas caídas e fizeram a contenção do trânsito para permitir o atendimento às vítimas.

“Quando nós chegamos aqui no local, constatamos uma colisão aparentemente moto-moto. Tinha duas pessoas caídas ao chão. Imediatamente fizemos a contenção do trânsito e fomos verificar”, relatou o agente da Guarda Municipal Venturini.

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Segundo o agente, um médico que passava pelo local se prontificou a prestar os primeiros atendimentos. Uma das vítimas estava desorientada e apresentava um forte sangramento na cabeça. “Um dos envolvidos no acidente estava bem desorientado, com forte sangramento na cabeça”, contou Venturini.

Conforme imagens de uma câmera de segurança, uma das motocicletas estaria tentando fazer uma conversão para a direita quando a outra teria realizado uma ultrapassagem pelo mesmo lado. O motociclista que faz a ultrapassagem bate na outra motocicleta e em seguida em um poste.

De acordo com o Siate, o homem de 29 anos foi encontrado em estado grave. “Fomos acionados por uma colisão moto-moto com duas vítimas. Um dos condutores, 29 anos, vítima grave, tendo como principal lesão um trauma cranioencefálico moderado e suspeita de fratura na região do membro inferior, no pé”, informou o bombeiro.

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O segundo motociclista também precisou de atendimento. Ele apresentava uma contusão na região do dorso, além de escoriações nas costas e nos membros superiores. A vítima considerada mais grave foi encaminhada ao Honpar 1, enquanto o outro motociclista foi levado para a Santa Casa de Arapongas.





O acidente deixou um dos motociclistas em estado grave - Foto: Reprodução/ Arapngas FM O acidente deixou um dos motociclistas em estado grave - Foto: Reprodução/ Arapngas FM





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