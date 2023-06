Colisão entre carros deixa dois feridos na PR-444 em Arapongas

As vítimas foram socorridas pelo Siate do Corpo de Bombeiros.

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos deixou duas pessoas feridas na tarde desse domingo (4), por volta das 13 horas, na PR-444, em Arapongas. As vítimas foram socorridas pelo Siate do Corpo de Bombeiros.

A colisão envolveu um Ford/EcoSport com placas de Apucarana e GM/Vectra Challenge com placas de Paranavaí.

Conforme os bombeiros, a motorista da EcoSport de 52 anos e o motorista do Vectra de 34 anos foram encaminhadas até o Hospital Santa Casa do município de Arapongas e a Unidade de Pronto Atendimento UPA.

Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu enquanto a EcoSport realizava a rotatória para acessar a Rodovia PR 444 no sentido, Arapongas a Mandaguari e ao atingir o km 06 colidiu com o Vectra em que seguia no sentido Arapongas a Mandaguari.

A polícia ainda informou, que não foi realizado testes de etilômetro nos condutores devido terem sido hospitalizados.

