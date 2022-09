Colisão entre carro e motocicleta deixa homem ferido em Arapongas

Da Redação

Um homem ficou ferido após sofrer um acidente na manhã desta segunda-feira (26) em Arapongas. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Tangará e Garrincha do Mato Grosso e envolveu uma motocicleta Honda/Biz e um carro Kia Soul.

De acordo com testemunhas, o veículo estaria descendo a rua Garrincha do Mato Grosso quando no cruzamento colidiu com a moto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi chamado para atender a vítima que sofreu ferimentos moderados e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

As causas do acidente serão apuradas.

Outro acidente

Uma mulher de 49 anos morreu em um acidente envolvendo dois carros na BR-369 em Cascavel, na tarde deste domingo (25). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ela era passageira de um veículo que foi atingido na lateral.

Os dois motoristas envolvidos no acidente não tinha habilitação. Segundo a corporação, o que estava na caminhonete é paraguaio e tem CNH do país de origem, mas sem autorização para dirigir no Brasil.

O outro condutor teve ferimentos leves. Cinco pessoas estavam no outro carro. Nenhum se feriu

De acordo com a PRF, o acidente aconteceu quando um dos carros foi fazer uma conversão de acesso na rodovia e não observou o outro veículo, que vinha no sentido contrário.

