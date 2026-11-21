Uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta mobilizou equipes de resgate e segurança na tarde deste sábado (21), no quilômetro 184 da BR-369, em Arapongas. A ocorrência foi registrada em frente à empresa Simbal, nas imediações do acesso entre a marginal da Avenida Maracanã e a rodovia federal, contando com o atendimento integrado do Corpo de Bombeiros, das concessionárias EPR e CCR e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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De acordo com o Subtenente Leal, do Corpo de Bombeiros de Arapongas, a corporação foi chamada inicialmente pela equipe da EPR que passava próxima ao ponto da batida, embora o trecho pertença à área de cobertura da concessionária CCR. Os bombeiros atuaram no socorro às vítimas e na sinalização da pista até a chegada dos agentes da Polícia Rodoviária Federal. "O Corpo de Bombeiros foi acionado pela EPR para atendimento a uma colisão auto-moto aqui no km 184, mais precisamente em frente à empresa Simbal, envolvendo uma motocicleta e um veículo. Chegando no local, a equipe da EPR já estava aqui próximo do local, porém, sendo a área de atendimento da CCR, também foi acionada a mesma aqui. A equipe nossa chegou até o local para dar apoio tanto no atendimento como na sinalização até a chegada da Polícia Rodoviária Federal", explicou o militar.

No local do acidente, a motorista do automóvel recebeu avaliação dos socorristas, mas não quis ser levada para uma unidade de saúde, ao contrário do motociclista, que precisou de atendimento hospitalar. "Foi atendida pela nossa equipe uma vítima, sexo feminino, consciente e orientada, que era condutora do auto, porém a mesma recusou encaminhamento para o hospital. E a segunda vítima, o condutor da motocicleta, foi atendida pela equipe da EPR, porém foi transportada pela equipe da CCR até o Hospital Honpar", relatou o Subtenente Leal.

Sobre a dinâmica da batida, o militar confirmou que o acidente aconteceu no momento em que o automóvel deixava a via marginal para ingressar na rodovia. "A motocicleta vinha no sentido Arapongas para Rolândia e o veículo saía ali da marginal, da Avenida Maracanã, para adentrar a BR-369 no sentido Arapongas. Acabou colhendo essa motocicleta e trazendo ela para a faixa que vai de Rolândia para Arapongas, tornando-se uma vítima", concluiu o subtenente.