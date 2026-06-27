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TRÂNSITO

Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido em Arapongas

Batida aconteceu na Rua Guaratinga quando o automóvel reduzia a marcha para uma conversão

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.06.2026, 08:22:58 Editado em 27.06.2026, 08:22:54
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Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido em Arapongas
Autor A Polícia Militar foi acionada - Foto: Foto ilustrativa

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito no fim da tarde desta sexta-feira (26), no Parque Industrial I, no município de Arapongas (PR). A colisão aconteceu na Rua Guaratinga.

De acordo com o registro da Polícia Militar, o acidente envolveu um veículo Hyundai HB20S e uma motocicleta JTZ/DK150. O motorista do carro relatou à equipe policial que trafegava pela via e reduziu a velocidade para fazer uma conversão à esquerda. Nesse momento, ocorreu a colisão.

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Com o impacto, o piloto da moto sofreu ferimentos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar os primeiros socorros no local e, em seguida, encaminhou a vítima a uma unidade hospitalar da cidade para avaliação médica.

A Polícia Militar esteve presente para organizar o trânsito e realizar o registro oficial do acidente.

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