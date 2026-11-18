Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma motocicleta no cruzamento das ruas Falcão e Telegala, em Arapongas (PR). De acordo com as informações apuradas no local, a motocicleta Yamaha MT-03 seguia pela Rua Falcão, no sentido Centro, quando bateu contra um automóvel Hyundai HB20 que trafegava pela Rua Telegala.

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Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro aos dois ocupantes da moto. O condutor foi atendido pelos socorristas do Siate com suspeita de fratura na clavícula, contusão no tórax e quadro de amnésia lacunar. Já a passageira, uma jovem de 22 anos, recebeu atendimento da equipe do Samu apresentando suspeita de fratura na clavícula e escoriações no dorso, além dos membros superior e inferior esquerdos, sendo encaminhada na sequência para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Militar esteve no cruzamento para realizar o registro do boletim de ocorrência de trânsito. Durante a fiscalização, os policiais constataram irregularidades administrativas tanto no automóvel quanto na motocicleta, determinando o recolhimento de ambos os veículos ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran).





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