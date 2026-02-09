Leia a última edição
Colisão entre carro e caminhão deixa motorista gravemente ferido em Arapongas

Homem de 59 anos, que conduzia um GM Onix, foi encaminhado ao Honpar em estado grave

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.02.2026, 16:38:25 Editado em 09.02.2026, 16:38:17
Colisão entre carro e caminhão deixa motorista gravemente ferido em Arapongas
Foto: Divulgação/PRE

Um acidente registrado na manhã desta segunda-feira (09), deixou um homem de 59 anos gravemente ferido na PR-444, em Arapongas (PR). A colisão lateral aconteceu por volta das 10h50, no quilômetro 1 da rodovia, em um trecho de pista dupla.

📰 LEIA MAIS: Motorista é preso com 400 ampolas ilegais na PR-444 em Arapongas

De acordo com informações colhidas no local pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo GM Onix, com placas de Ourinhos (SP), trafegava sentido a Arapongas quando atingiu lateralmente um caminhão VW 24.280, com placas de Jataizinho (PR), que seguia em direção oposta. O forte impacto deixou ferimentos graves no condutor do carro, que foi socorrido e encaminhado ao Honpar, em Arapongas.

O motorista do caminhão, de 40 anos, não sofreu ferimentos. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool. Ambos os condutores estavam com a habilitação em dia. As causas do acidente serrão apuradas pelos órgãos competentes.

