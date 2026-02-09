Colisão entre carro e caminhão deixa motorista gravemente ferido em Arapongas
Homem de 59 anos, que conduzia um GM Onix, foi encaminhado ao Honpar em estado grave
Um acidente registrado na manhã desta segunda-feira (09), deixou um homem de 59 anos gravemente ferido na PR-444, em Arapongas (PR). A colisão lateral aconteceu por volta das 10h50, no quilômetro 1 da rodovia, em um trecho de pista dupla.
De acordo com informações colhidas no local pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo GM Onix, com placas de Ourinhos (SP), trafegava sentido a Arapongas quando atingiu lateralmente um caminhão VW 24.280, com placas de Jataizinho (PR), que seguia em direção oposta. O forte impacto deixou ferimentos graves no condutor do carro, que foi socorrido e encaminhado ao Honpar, em Arapongas.
O motorista do caminhão, de 40 anos, não sofreu ferimentos. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool. Ambos os condutores estavam com a habilitação em dia. As causas do acidente serrão apuradas pelos órgãos competentes.