Colisão entre caminhão e carro na PR-444 deixa dois feridos; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um acidente entre carro e caminhão deixou duas pessoas feridas e provocou grandes danos nos veículos que saíram da pista após a colisão, na PR-444, em Arapongas, próximo a região da Caixa de São Pedro. A batida aconteceu por volta das 10h40 desta segunda-feira (29). Os Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e até o helicóptero de resgate foram chamados. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também atendeu a ocorrência. Veja imagens aéreas do local do acidente abaixo.

continua após publicidade .

Conforme a PRE, os dois veículos seguiam sentido Arapongas para Mandaguari quando aconteceu uma batida lateral, 'abalroamento', seguida de capotamento. O caminhão e o carro saíram da pista e foram parar em um matagal.

O motorista do caminhão e do carro sofreram ferimentos leves e foram levados para o Honpar. De acordo com a PRE, por volta das 15h, a pista pode ficar parcialmente fechada para a remoção dos veículos.

continua após publicidade .

De acordo com socorristas, a destruição dos veículos assustou e as vítimas tiveram muita sorte, pois sofreram ferimentos leves. Veja imagens aéreas do local do acidente. null - Vídeo por: Reprodução









Siga o TNOnline no Google News