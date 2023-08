Colisão em cruzamento deixa três feridos em Arapongas; saiba mais

Um acidente de trânsito deixou três pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (9), em Arapongas, no Norte do Paraná. Duas motocicletas colidiram no cruzamento entre a Rua Japira com a Pica-pau, no bairro Vila Natal.

De acordo com informações apuradas no local do acidente, um homem trafegava com sua moto pela Rua Pica-pau, quando uma segunda motocicleta, ocupada por um casal, bateu contra ele. O casal estava na Rua Japira e teria tentado entrar na Pica-pau.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência e encaminharam as três vítimas para um hospital da cidade. Os dois pilotos e a garupa não sofreram ferimentos considerados graves.

A Polícia Militar (PM) de Arapongas também foi acionada e coordenou o trânsito no local do acidente.

