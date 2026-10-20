Colisão com caminhão deixa Corsa danificado em Arapongas

Um caminhão Volkswagen Constellation e um Chevrolet Corsa se envolveram em um acidente na noite desta terça-feira (20), na Rua Nhambu, em Arapongas (PR). Os motoristas, um homem de 53 anos e um jovem de 18 anos, estavam sozinhos nos veículos e não ficaram feridos.

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O caminhão era conduzido pelo homem de 53 anos, que acabou atingindo o Corsa, conduzido pelo jovem de 18 anos, nas proximidades do acesso à Avenida Arapongas.

Os veículos sofreram danos com a batida, principalmente o Corsa, que teve sua lateral atingida. No entanto, não houve necessidade de acionamento de equipes de socorro. A Polícia Militar (PM) também não precisou comparecer ao local.

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