Coleta de lixo eletrônico ocorre neste sábado (25) em Arapongas

O evento irá recolher também pilhas e baterias - não serão aceitas lâmpadas

Arapongas recebe neste sábado (25), a 20ª edição coleta de lixo eletrônico e pneus - uma realização da Cooperativa de Recicladores Zona Sul e Rotary Club Amanhecer Arapongas, com o apoio da Prefeitura de Arapongas. Serão recolhidas também baterias e pilhas, menos lâmpadas. O evento será das 8 às 16 horas, no pátio do ginásio de Esportes Luiz A. Zin (Rua Marabu, nº 810).

Na oportunidade, será feita também a arrecadação de cobertores e roupas de inverno (novas ou seminovas em bom estado de uso), que serão destinados para a campanha do agasalho “ Cabide não sente frio 2022”; iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

"Vamos unir o útil ao agradável. Vamos dar destinação correta para todo este material, como lixo eletrônico, pneus e baterias inservíveis. Além disso, cada um poderá contribuir com a campanha de inverno, ajudando quem mais precisa”, disse um dos responsáveis pelo evento, o servidor municipal, Silvano Santos. Todo o material recolhido será revertido para os integrantes da Cooperativa de Recicladores Zona Sul.

