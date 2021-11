Da Redação

Coleta de lixo eletrônico acontece dia 11 de dezembro

A 19ª edição da coleta de lixo eletrônico e pneus, com o apoio da Prefeitura de Arapongas, acontecerá no próximo dia 11 de dezembro. O evento também é uma realização da Cooperativa de Recicladores Cidade dos Pássaros e Rotary Club Amanhecer Arapongas.

Serão recolhidos também baterias; pilhas; pneus; lâmpadas incandescentes e fluorescentes. Além disso, com a proximidade das festas natalinas, a ação terá um momento especial: a arrecadação de brinquedos que serão doados para as famílias que mais precisam.

“Esta será a última coleta do ano. Com isso, contamos com a colaboração de todos. Lembrando que a doação de um brinquedo, no ato de entrega dos materiais inservíveis, é fundamental. Vamos fazer o Natal de muitas crianças ainda mais especial”, diz um dos organizadores do evento e servidor municipal, Silvano Santos.

O local do evento será a praça do Ginásio de Esportes Luiz A. Zin – Centro. Das 8h às 16h.

Todo o material recolhido será revertido para os cooperados da Cidade dos Pássaros.