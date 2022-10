Colégio Irondi Pugliese abre matrículas para alunos do 6º e 1º ano

Da Redação

O Colégio Estadual Irondi Mantovani Pugliesi irá atender em 2023 estudantes do Ensino Fundamental II

A direção do Colégio Estadual Irondi Mantovani Pugliesi, recém-inaugurado na região sul de Arapongas, informa que já está aberto o período de matrículas escolares. Neste primeiro momento, serão feitas as matrículas para os estudantes do 6º e 1º ano do Ensino Médio.

Os pais ou responsáveis desses alunos podem efetuar a matrícula de forma online; através da “Área do Aluno” (https://www.areadoaluno.seed.pr.gov.br/servicosaoaluno/pages/publico/login.jsf;jsessionid=swvh6kRVTki_C7afLU3_0J15qU6VZKtozf0XpObv.sseed75003?dswid=-5210) plataforma na qual também é possível fazer a atualização cadastral, emitir a declaração de matrícula, solicitar o histórico escolar e consultar o boletim escolar. Ou de maneira presencial, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12h e das 13 às 17h. O Colégio Estadual Irondi Mantovani Pugliesi está situado entre as Ruas Tanatau, Uru do Campo e Quete, ao lado do Pronto Atendimento 18 Horas Antônio J. Marques. DOCUMENTAÇÃO - Para a efetivação da vaga, é necessário apresentar toda a documentação obrigatória, seja enviando desde o momento da confirmação da matrícula ou entregando presencialmente na instituição de ensino. Para matrícula inicial, também é necessária certidão de nascimento, CPF do responsável, histórico escolar e, para maiores de 16 anos, RG e CPF do aluno e CPF do responsável.

DEMAIS SÉRIES

A diretora do colégio, Renata Andressa, explica que para as demais séries (7º, 8º, 9°, 2º ano e 3º anos) serão feitos o “Cadastro de Reserva” para a abertura dessas turmas. “Para abrimos as matrículas para essas turmas, depende da quantidade de alunos que tivermos em cadastro. Por exemplo, precisamos de no mínimo 30 alunos para a abertura de uma turma. Assim que tivemos esta quantidade mínima, nós entraremos em contato com os pais que fizeram o cadastro e encaminharemos para as matrículas.

CAPACIDADE

O Colégio Estadual Irondi Mantovani Pugliesi irá atender em 2023 estudantes do Ensino Fundamental II (6° a 9° ano) e Ensino Médio (1° a 3° série). Com capacidade para atender 1.200 alunos, a instituição vai abranger estudantes que moram no Jardim Planalto, Casa da Família II, Conjunto São Bento e Conjunto Palmares, entre outros, que saem do ensino fundamental, e passam a ser inseridos no ensino médio. Previsão de início das aulas é em fevereiro de 2023. O Colégio já vai receber turmas do EJA (Ensino de Jovens e Adultos).

ESTRUTURA

Conta com 3,7 mil metros quadrados de área construída, o complexo educacional traz 20 salas de aula, área administrativa, biblioteca, laboratórios, sala ambiente, cozinha, refeitório, banheiros e ginásio com quadra poliesportiva. A instituição também já recebeu freezer, cadeiras e mesas para professores, mesas e bancos para refeitório, mesas para reuniões, mesas para sala de informática e utensílios de cozinha.

