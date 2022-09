Colégio Estadual Irondi Pugliesi tem capacidade para 1.200 alunos

Da Redação

Em clima de emoção, a Prefeitura de Arapongas realizou nesta sexta-feira, 16, a inauguração do Colégio Estadual Irondi Mantovani Pugliesi, na região sul da cidade. O nome da instituição faz uma homenagem à ex-vereadora e ex-deputada estadual que, ao longo de sua vida e jornada política, atuou em importantes frentes, entre elas em defesa dos direitos das mulheres e crianças. A solenidade contou com a presença do prefeito Sérgio Onofre, do ex-prefeito e ex-deputado Waldyr Pugliesi, do vice-prefeito Jair Milani, da secretária de Educação, Cristiane Rossetti, diretora do colégio, Renata Andressa, diretor-presidente da Fundepar, Marcelo Pimentel Bueno, do chefe do Núcleo Regional de Educação de Apucarana, Vladimir Barbosa da Silva, e demais familiares da homenageada, como as filhas Cibele e Márcia Pugliesi, netos e genros. Veja o vídeo abaixo

Sérgio Onofre falou sobre a emoção de poder entregar este espaço público para a comunidade, além da homenagem para Irondi Pugliesi. “Jamais imaginei que um dia eu poderia inaugurar um colégio e dar o nome da Irondi. Me recordo muito de sua trajetória, uma mulher à frente do seu tempo e que abriu importantes caminhos, sobretudo para a atuação feminina. Ela foi uma das pessoas que acreditou em mim, no começo da minha carreira política. Tudo o que ela fez foi com muita dedicação”, afirmou o prefeito.

Sérgio Onofre frisou que tanto Irondi como Waldyr Pugliesi fazem parte da sua trajetória. “Eles fazem parte da minha vida política e isso eu não nego. E agora, transformamos este sonho em realidade: um colégio estadual para a Zona Sul com o nome de uma pessoa querida como a Irondi”, disse emocionado. Onofre ainda citou que, com a inauguração do Colégio Estadual da Zona Sul, 740 alunos deixarão de percorrer cerca de 8km para terem acesso a instituições de Ensino Médio em outras regiões da cidade, o que significa uma redução de 40% em deslocamento escolar. Ele agradeceu os esforços de todos os envolvidos ao longo dos últimos meses, reiterando o trabalho árduo da Fundepar e demais esferas. A proposta da administração é de que o Colégio Estadual da Zona Sul também funcione com uma disciplina cívico-militar. O município ainda irá viabilizar a implantação de um outro colégio estadual, desta vez para a região do Conjunto Flamingos.

Também emocionado, Waldyr Pugliesi relembrou sua trajetória ao lado de Irondi, que tinha apenas 19 anos quando se casou com ele. “Ela sempre foi uma mulher linda, não apenas fisicamente, mas nas suas ideias e na forma como lutou e dedicou uma vida inteira à causa pública”, afirmou o ex-prefeito. Ele também destacou a atuação da atual administração. “É importante saudar o excelente prefeito que o Sérgio tem sido a Arapongas. Durante muitos anos nós caminhamos juntos. Depois, por questões políticas, trilhamos caminhos diferentes. Porém, este é um momento importante para Arapongas, com a inauguração de um colégio que leva o nome da Irondi. Fomos casados durante 53 anos e falar dela é falar dos avanços importantes para as mulheres, crianças e idosos nesses anos todos”, recordou Waldyr Pugliesi. Ele ainda defendeu a pacificação na política e o respeito às urnas e à democracia.

Participaram também os secretários municipais, vereadores da base aliada, assistente técnica do Núcleo Regional de Educação de Apucarana, Patrícia Marchi, engenheiro do Núcleo Regional de Educação de Apucarana, Adriel Demitro, coordenador do setor de Edificação Escolar e Gestor de contrato de Obras do Núcleo Regional de Apucarana, Roberto Antônio Tassi, engenheiro da Cohapar, Waldemar Warncs Netto, pastor Elias Fiais - da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, padre Paulo Sérgio, da Paróquia Santa Rita de Cássia, delegado chefe da Polícia Civil de Arapongas, Dr. Maurício de Oliveira Camargo, representantes de demais entidades, clubes de serviços e comunidade em geral.

Vereadora e deputada estadual por vários mandatos, fundadora e primeira presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina, Irondi Pugliesi faleceu no dia 12 de abril de 2021, no Honpar, em Arapongas, onde estava internada desde o dia 19 de março para tratamento da Covid-19.

Estrutura recebe turma do EJA de imediato e já abre reserva de vagas para os próximo ano

Localizado entre as Ruas Tanatau, Uru do Campo e Quete, ao lado do Pronto Atendimento 18 Horas Antônio J. Marques, o Colégio Estadual Irondi Mantovani Pugliesi, conta com 3,7 mil metros quadrados de área construída, o complexo educacional traz 20 salas de aula, área administrativa, biblioteca, laboratórios, sala ambiente, cozinha, refeitório, banheiros e ginásio com quadra poliesportiva. O investimento foi de R$ 5,7 milhões. Com capacidade para atender 1.200 alunos, a instituição vai abranger estudantes que moram no Jardim Planalto, Casa da Família II, Conjunto São Bento e Conjunto Palmares, entre outros, que saem do ensino fundamental, e passam a ser inseridos no ensino médio. Na fase de conclusão, o Colégio Estadual da Zona Sul Irondi Mantovani Pugliesi já havia recebido o carregamento de 500 conjuntos de mobiliário escolar, compostos de mesas e cadeiras para os estudantes. No mesmo período, a instituição também já recebeu freezer, cadeiras e mesas para professores, mesas e bancos para refeitório, mesas para reuniões, mesas para sala de informática e utensílios de cozinha.Segundo a diretora Renata Andressa, o Colégio já vai receber de imediato uma turma do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) e nos próximos dias os pais também já vão poder procurar a secretaria para fazer a reserva de vagas para as aulas do início do ano que vem. ASSISTA: null - Vídeo por: Reprodução









