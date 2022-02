Colégio Estadual da Zona Sul já começa a receber móveis

Da Redação

Na noite desta quinta-feira (10), a diretora do Colégio Estadual da Zona Sul de Arapongas, que está em fase de conclusão Renata Andressa, e demais representantes receberam o carregamento de 500 conjuntos de mobiliário escolar, compostos de mesas e cadeiras para os estudantes.

continua após publicidade .

Segundo informações da diretora, a instituição também já recebeu freezer, cadeiras e mesas para professores; mesas e bancos para refeitório; mesas para reuniões; mesas para sala de informática e utensílios de cozinha. “Estamos bem próximos da conclusão desta obra. Agora, temos recebido a parte mobiliária e outros itens – todos vindos de Curitiba. A comunidade está ansiosa para a abertura deste colégio. Toda a equipe já está empenhada”, afirmou Renata.

O Colégio Estadual visa atender os moradores do Conjunto Alto da Boa Vista, São Bento, Jardim Planalto, Casa da Família II, Conjunto São Bento e Conjunto Palmares, entre outros. A proposta da administração é de que a Escola Estadual do Alto da Boa Vista funcione com uma disciplina cívico-militar. O Colégio está localizado em terreno na Rua Tanatau, ao lado do 18 Horas Antônio J. Marques.

continua após publicidade .

A obra tem 3,7 mil m2 de área construída, em um projeto que conta com a construção de 20 salas de aula, área administrativa, biblioteca, laboratórios, sala ambiente, cozinha, refeitório, banheiros e ginásio com quadra poliesportiva. Investimento de R$ 5,7 milhões, a obra contou também com o apoio do deputado federal Pedro Lupion, quando ainda ocupava o cargo de deputado estadual.

O prefeito Sérgio Onofre informa que a previsão é de que o Colégio seja inaugurado em março. “Temos outras obras em fase de conclusão. Se tudo caminhar conforme estamos prevendo, a ideia é entregarmos um pacote de obras em março, cumprindo mais alguns dos principais compromissos do nosso plano de governo”, salienta o prefeito.

Onofre lembra que Arapongas está conquistando mais de R$ 42 milhões de investimentos só na área da educação. Além do Colégio Estadual na Zona Sul, o município está conquistando a Escola Municipal do Jardim Caravelle “Enzo Batista Daleffe Pereira”, investimento de R$ 4,7 milhões, a Escola Municipal do Jardim Paulista, mais R$ 4,9 milhões – que dará sede própria a atual Escola Municipal Padre Germano Mayer, e um CMEI no Jardim Vale das Perobas II, com recursos próprios no valor de R$ 2,9 milhões.

Também estão em andamento as obras do primeiro bloco do campus do Instituto Federal do Paraná (IFPR), no valor de R$ 1,6 milhão, e da Unidade Integrada do Sesc/Senac, investimento de mais R$ 23 milhões.