Colégio de Arapongas oferta curso técnico em tempo integral; confira

O Colégio Estadual Professora Ivanilde de Noronha, da Vila Aparecida, em Arapongas, passa a ofertar – a partir de 2023, o curso gratuito de técnico em Agronegócio aos alunos do 6º ao 3º ano. O curso será 100% presencial, com três anos de duração e aulas no período integral (das 07h30 às 16h30). O novo sistema de ensino será integrado ao Ensino Médio.

Segundo o diretor, Douglas Ercolin Tavares, o colégio será o primeiro do município a ofertar curso técnico em tempo integral. “Desde o 6º ano do ensino fundamental terá aulas de programação, educação financeira, projeto de vida, empreendedorismo. Mais aulas de Português e Matemática. E para o ensino médio, teremos o curso em Agronegócio, simultâneo ao ensino regular, iniciando no 1º ano e seguindo até o 3º ano. Será um novo sistema em 2023. Estamos entusiasmados com este passo”, falou. As aulas serão das 07h30 às 16h30. Os alunos receberão cinco refeições/dia.

MATRÍCULAS ATÉ DIA 31/10

Os interessados têm até o próximo dia 31 para efetivação das matrículas. Os interessados podem se informar através dos telefones: 3252-6154 ou 98827-2293. O Colégio Estadual Professora Ivanilde de Noronha está situado na Rua Rouxinol, 2008 - Vila Aparecida.

