Codar segue cronograma de melhorias na infraestrutura urbana

Da Redação

A Companhia de Desenvolvimento de Arapongas (Codar) tem executado obras voltadas à infraestrutura, visando maior e melhor mobilidade no trânsito. Na semana passada, as equipes estiveram concentradas em serviços da lama asfáltica na Rua Tico Tico Rei, na região do Jardim Interlagos.

Para esta semana, conforme o cronograma divulgado pela companhia, as obras devem contemplar o Conjunto Palmares, na Zona Sul da cidade. Anteriormente, a Codar havia executado melhorias na Rua Saracura (Jardim São Cristóvão), entre as Ruas Papagaio e Surucuá (região do Conjunto Centauro).

Conforme a Codar, os mesmos serviços também chegaram até a Rua Sanhaço, na mesma região e outras melhorias também foram feitas em determinado trecho da Rua Pavão, onde a equipe realizou a instalação de mais galerias, caixas de contenção e demais serviços de infraestrutura em via.

“Já temos um cronograma estabelecido de serviços. Estamos dependendo do tempo. Caso a chuva dê uma brecha, retomaremos as atividades na parte de infraestrutura das vias urbanas”, disse, nesta segunda-feira (8), o diretor da Codar, Sérgio Rogério.

