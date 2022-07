Codar executa serviço de melhoria asfáltica em Arapongas; confira

Da Redação

A Prefeitura Municipal de Arapongas divulgou nesta terça-feira (19) que, conforme a Companhia de Desenvolvimento de Arapongas (Codar), um cronograma de serviços vem sendo realizado no município.

As ações de lama asfáltica têm promovido melhorias em diversas vias públicas. Na última semana, as equipes se concentraram na Rua Saracura, no Jardim São Cristóvão, e entre as Ruas Papagaio e Surucuá, na região do Conjunto Centauro. Os serviços também chegaram até a Rua Sanhaço, na mesma região. Nesta terça (19), as ações foram realizadas na Rua Juruaçu, no Jardim Panorama.

De acordo com o diretor da Codar, Sérgio Rogério, além dessas melhorias, em determinado trecho da Rua Pavão, a equipe realiza a instalação de mais galerias, caixas de contenção e demais serviços de infraestrutura em via. “Um cronograma de melhorias estruturais. Atendendo as demandas da população e também da gestão. Serviços de manutenção asfáltica são constantes, sempre priorizando a qualidade, segurança e fluidez do trânsito”, disse.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

