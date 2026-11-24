Uma discussão entre um casal em processo de separação mobilizou a Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (23), no Jardim Eldorado, em Arapongas. O desentendimento, motivado por uma dívida de R$ 8 mil referente ao acordo de divórcio, ocorreu por volta das 15h21, em uma oficina mecânica na Rua Ipequi.

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De acordo com o relatório policial, a equipe foi acionada pela central para atender a uma ocorrência de conflito no endereço. No local, os agentes apuraram que a mulher foi até o ambiente de trabalho do ex-marido para exigir o pagamento do valor devido. Bastante nervosa e exaltada, ela passou a gritar, proferir ofensas contra o homem e chegou a desferir chutes e pancadas contra o veículo dele.

Diante do tumulto, o homem realizou uma transferência via Pix no valor de R$ 8 mil para a ex-companheira. Após a confirmação do pagamento, a mulher deixou a oficina, mas continuou xingando o ex-marido ao sair do local.

Questionado pelos policiais sobre o interesse em representar criminalmente contra a ex-esposa pela perturbação em seu local de trabalho, o homem afirmou que não desejava dar prosseguimento a uma queixa naquele momento. Ele relatou que queria apenas resolver o impasse e pediu o registro do boletim de ocorrência para que o documento possa ser utilizado posteriormente por ambas as partes no processo de divórcio. Durante o atendimento, a equipe constatou que não havia danos aparentes no automóvel nem lesões corporais nos envolvidos, encerrando a ocorrência em seguida.