Cobra e sete ovos são encontrados entre muros em Arapongas; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma cobra da espécie Falsa-coral (Oxyrhopus guibei), foi capturada em um terreno localizado na PR -218, próximo ao Conjunto Tropical em Arapongas, no norte do Paraná. O réptil estava ao lado de um ninho, com sete ovos.

continua após publicidade .

De acordo com o Grupamento de Defesa Ambiental-GDA, a cobra estava entre o espaço de dois muros, em local de difícil acesso e ao lado do ninho com sete ovos.

Como o réptil apresentava risco aos funcionários da empresa e o ambiente não fornecia condições adequadas, conforme orientação de um Biólogo, a cobra e os ovos foram levados para área com vegetação nativa, uma habitat natural ideal para a 'família'. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

FALSA-CORAL

Caracterização: Serpente de médio porte, chegando a 1,20 m de comprimento. Imitam as corais-verdadeiras (mimetismo) para afugentar possíveis predadores. Possui dentição opistóglifa (o dente inoculador de veneno existe, porém, situado bem no fundo da boca).

continua após publicidade .

Distribuição: Tem ampla distribuição pelo Brasil, nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso e Alagoas.

Habitat: Formações abertas à florestais, principalmente em bordas de matas ciliares e de galeria, mas também podem ser encontradas em matas e áreas urbanas.

Hábitos: Terrestre, com atividade predominantemente crepuscular e noturna.

continua após publicidade .

Alimentação: Pequenos roedores e lagartos subjugados por constrição.

Reprodução: Ovípara, e são capazes de armazenar esperma, podendo ter filhotes ao longo de todo o ano.





Siga o TNOnline no Google News