CMS realiza terceira Pré-Conferência em Saúde e debate propostas

O encontro aconteceu no salão paroquial “ Rainha dos Apóstolos”

Dando cotinuidade aos debates junto à comunidade, representantes e profissionais da área, o Conselho Municipal de Saúde(CMS) realizou na noite da última quinta-feira, 02, a terceira Pré-Conferência de Saúde, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas. O encontro aconteceu no salão paroquial “ Rainha dos Apóstolos” - da Igreja Santa Rita de Cássia, na região sul da cidade.

O ato teve a presença do presidente do CMS, Eucir Antônio Zanatta, do secretário de Saúde, Moacir Paludetto Jr, enfermeira responsável pelas ações estratégicas e Redes de Atenção na 16ª Regional de Saúde, Ednalva de Moura, gerente do Controle de Endemias, Valdecir Pardini, Gerente do Pronto Atendimento 18h Flamingos, Luiz Carlos Chavioli, vereador, Céceu e representantes entidades locais, Agentes Comunitários de Saúde, comunidade em geral e Conselheiros Municipais de Saúde.

“O novo encontro trouxe propostas para a melhoria dos serviços prestados em saúde. São debates importantes. Foi exposto a importância da realização das Pré-Conferências de Saúde, sendo espaço democrático para debates com a população sobre a situação de Saúde no âmbito local. Oportunidade em que se pode expressar as demandas e sugerir propostas nos serviços de Saúde, atendenndo as necessidades da população”, reforçou Zanatta.

Entre os assuntos, foram debatidos também: a qualificação das Políticas de Atenção direcionada aos profissionais para Atenção aos Idosos; a criação de uma Unidade Especializada para a terceira idade; implantação de Pronto Atendimento Infantil na Região Zona Sul ou atendimento de Pediatras nos Pronto Atendimento 18 h; a defesa contra o racismo no âmbito da Saúde e o fomento de uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal em Arapongas.

O próximo encontro será no dia 09/02, no Centro Integrado da Saúde da Mulher (Cisam), às 19h00. ENDEREÇO: Av. Gaturamo, 950 – Jd. Aeroporto. Sendo esta a 4ª Pré-Conferência.

A 5ª e última será na UBS San Raphael – R: Maitaca Roxa – 400-JD. San Raphael. Horário: 19h00. DIA: 16/02.

XIII CONFERÊNCIA DE SAÚDE

Lembrado que, as Pré-Conferências antecedem a XIII Conferência Municipal de Saúde, a ser realizada nos dias 10 e 11 de março de 2023 e tem como tema “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia”.

