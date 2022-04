Da Redação

CMEI Ismênia Grassano é inaugurado em Arapongas; assista

Com a presença da primeira-dama do Paraná, Luciana Massa, a Prefeitura de Arapongas entregou, na manhã desta quinta-feira (31), o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Ismênia Antoniolli Grassano. O evento, realizado em clima festivo, teve a apresentação da Big Band e formação dos alunos da Escola Maria Hercília Stawinski, que adotou a disciplina cívico-militar. “Eu fico encantada de ver esse investimento e de saber que tantas crianças terão aqui a atenção e o carinho tão necessários e que vão marcar a vida toda. Que esse espaço seja um modelo para Arapongas e o Paraná”, afirmou Luciana Massa. Ela foi recebida pelo prefeito Sérgio Onofre e a primeira-dama Gisele.

continua após publicidade .

Localizado na Rua Juriti Safira, no Vale das Perobas II, e contando com bloco administrativo, pátio e escadas, refeitório, bloco pedagógico e demais espaços, totalizando uma área de 1.576,16m², o CMEI foi construído com recursos próprios. A obra teve investimento de R$ 2.898.162,73. A construção do novo CMEI dará maior capacidade de atendimento aos alunos que hoje estudam no CMEI com o mesmo nome, localizado em prédio locado na Rua Rolinhas, ao lado do Prever.

Durante a solenidade, o prefeito Sérgio Onofre lembrou que o nome de Ismênia Grassano foi eternizado em reconhecimento por tudo que ela própria e os seus filhos fizeram e continuam fazendo pelo desenvolvimento da cidade. Matriarca da família Grassano, ela chegou a Arapongas em 1949 e foi grande colaboradora nas obras assistenciais, tendo inclusive atuado de forma decisiva para a fundação da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância (APMI). “Nós investimos esses quase R$ 3 milhões na construção do CMEI com recursos próprios, mas em contrapartida o governo estadual está investindo nesse mandato quase R$ 500 milhões em nosso município. Só com a Sanepar são R$ 350 milhões em obras que vão ser executadas até 2035, através do aditivo contratual que renovamos na quarta-feira em Curitiba”, afirmou o prefeito.

continua após publicidade .

Ele lembrou de outros dois CMEIs – o Sônia Saykawa Koga, no Jardim Bandeirantes, e o Maria Hilda Grassano, no San Raphael – que foram inaugurados, mas tiveram o funcionamento comprometidos pelo período de pandemia. “São obras que queremos ver funcionando agora em toda a sua capacidade, pois existe uma demanda grande por vagas”, destacou Sérgio Onofre.

O CMEI Ismênia Antoniolli Grassano atende crianças de zero a cinco anos de idade, garantindo atenção às necessidades básicas da educação infantil. Atualmente, o município de Arapongas conta com 24 CMEIs, atendendo 2.900 crianças. O evento teve a participação do vice-prefeito Jair Milani, secretários municipais, vereadores, autoridades religiosas, militares e representantes de várias entidades, além de familiares da homenageada. ASSISTA: null - Vídeo por: Reprodução





continua após publicidade .