CMEI do Conjunto Piacenza em Arapongas é entregue; saiba mais

Foi entregue nesta quarta-feira, 14, o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) do Conjunto Piacenza - resultado de uma parceria entre a Prefeitura, que doou o terreno, e a Igreja Congregação Cristã do Brasil. A obra foi executada voluntariamente por obreiros da igreja evangélica. A assinatura do Termo de Entrega/ Recebimento do CMEI foi feita pelo prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre e pelo presidente administrativo da Congregação Cristã do Brasil/ Arapongas, Bento Machado Neto.

O ato contou também com a presença do vice-prefeito, Jair Milani, secretária de Educação, Cristiane Rossetti, procurador jurídico, Rafael Cita, secretário administrativo da Congregação Cristã do Brasil/ Arapongas, Dr. Fábio Viana Barros e o engenheiro responsável pela obra, Dorival Jr. Onofre reiterou a importância da iniciativa e elogiou o resultado final. “A estrutura do novo CMEI ficou linda e de qualidade. Ficamos realmente gratos com esta iniciativa que vai beneficiar inúmeras famílias daquela região. É uma troca importante, que agrega valor e qualidade no desenvolvimento da educação municipal”, disse Onofre.

Bento Machado Neto também falou da alegria em somar junto à comunidade. “ É a primeira vez que temos um registro de construção de um CMEI feito junto com a Prefeitura de Arapongas. Mais um trabalho da Congregação Cristã do Brasil a favor do povo. Para nós é um grande privilégio. Enaltecemos aqui o trabalho árduo dos nossos voluntários, que no dia a dia levantaram o prédio, e agora, e espaço levará maior acesso de educação naquelas imediações”, acrescentou.

CMEI deve ser inaugurado em janeiro de 2023

Onofre mencionou que o funcionamento do novo CMEI deve iniciar no final de janeiro do ano que vem. “Já estamos estruturando a equipe que ficará responsável pelos serviços no CMEI. E para o próximo ano letivo, o espaço já estará atendendo as nossas crianças”, anunciou. Assumirá a direção do CMEI, Adélia Regina Porcel.

O novo CMEI, conta com mais de 353 metros de área construída, contendo quatro salas de aula – sendo duas para berçário e duas para o maternal, área livre, refeitório, cozinha, um pátio externo, sanitários, fraldário e lactário – o projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano (Seodur).

HOMENAGEM – O CMEI do Piacenza vai levar o nome Luciana Regina dos Santos Ruis, professora que atuou por 28 anos na carreira em Arapongas, vindo a falecer no dia 14/12/2015.

